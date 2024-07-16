Bloomberg: Трамп может стать более критичен к Киеву, если придет к власти

Экс-президент США Дональд Трамп в случае прихода к власти может начать относиться к Украине "более скептически", если "прислушается" к советам кандидата на пост вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнса.
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