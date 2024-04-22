Врач Денисова посоветовала гипертоникам пить сок из свеклы

Справиться с высоким артериальным давлением помогут два популярных овоща: свекла и сладкий перец. Диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова рассказала, что важно правильно приготовить эти продукты, сообщило ИА RuNews24.