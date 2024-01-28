Житель Турции выплатит жене $16,5 тыс. за несоблюдение личной гигиены

В турецких соцсетях вызвал широкий резонанс судебный процесс в отношении местного жителя. Суд Анкары обязал мужчину выплатить жене компенсацию в 16,5 тысячи долларов за несоблюдение личной гигиены, передает портал TRT Haber.
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