Красноярская актриса Ольга Тумайкина о главной роли в новом сериале: «Я похожа на свою героиню»

В конце января на ТНТ стартовал новый сериал «Повышая градус». Главную роль в нем исполнила актриса из Красноярска Ольга Тумайкина, она уже знакома зрителям по таким картинам, как «Женская лига», «Последователи», «Стрим», «Лада Голд», «Мендельсон», «Юра дворник» и другим, а также имеет звания заслуженной и народной артистки РФ.