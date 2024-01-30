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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Красноярская актриса Ольга Тумайкина о главной роли в новом сериале: «Я похожа на свою героиню»

Красноярская актриса Ольга Тумайкина о главной роли в новом сериале: «Я похожа на свою героиню»

В конце января на ТНТ стартовал новый сериал «Повышая градус». Главную роль в нем исполнила актриса из Красноярска Ольга Тумайкина, она уже знакома зрителям по таким картинам, как «Женская лига», «Последователи», «Стрим», «Лада Голд», «Мендельсон», «Юра дворник» и другим, а также имеет звания заслуженной и народной артистки РФ.

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