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Царьград

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Росатом начнет строительство атомных станций в Иране

Росатом начнет строительство атомных станций в Иране

Россия и Иран расширяют сотрудничество в атомной энергетике. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил о возобновлении работ на объектах в Иране: более 40 русских специалистов уже вернулись, планируется увеличение до 100 человек.

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