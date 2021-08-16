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Названы действия Москвы после прихода к власти талибов в Афганистане

Названы действия Москвы после прихода к власти талибов в Афганистане

После того как подразделения движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, российские парламентарии назвали действия РФ, которые должна предпринять Москва после прихода талибов к власти в Афганистане.

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