Названы действия Москвы после прихода к власти талибов в Афганистане

После того как подразделения движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, российские парламентарии назвали действия РФ, которые должна предпринять Москва после прихода талибов к власти в Афганистане.
После того как подразделения движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, российские парламентарии назвали действия РФ, которые должна предпринять Москва после прихода талибов к власти в Афганистане.
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