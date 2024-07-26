Глава Минстроя Файзуллин прибыл в Вологодскую область: что обсудили

ВОЛОГДА, 26 июля, ФедералПресс. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин посетили объекты строительства на Вологодчине.
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