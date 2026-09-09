Филипп Киркоров открыл памятник родителям на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в столице прошла церемония открытия памятника родителям Филиппа Киркорова. Народный артист России лично присутствовал на мероприятии, которое стало для него глубоко личным событием, пишет издание Super.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Выскочивший на до...
- Тарифы ЖКХ растут...
- Осужденный за гос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым