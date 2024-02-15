Подоходный налог могут отменить при зарплате ниже 30 тысяч рублей

На площадку Госдумы внесут законопроект, предусматривающий отмену уплаты налога на доход для граждан, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц, а сумма всех доходов за год составляет не более 360 тысяч рублей, пишет ТАСС.