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Мировое обозрение

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Песков: Путин не направлял Трампу послание в годовщину 11 сентября

Песков: Путин не направлял Трампу послание в годовщину 11 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившиеся в медийном пространстве предположения о том, что Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу послание или обращение по случаю очередной годовщины терактов 11 сентября 2001 года.

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