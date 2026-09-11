Песков: Путин не направлял Трампу послание в годовщину 11 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившиеся в медийном пространстве предположения о том, что Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу послание или обращение по случаю очередной годовщины терактов 11 сентября 2001 года.
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