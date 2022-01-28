Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

AMC Fight Nights 108: Пономарев нокаутировал Висенте, Стецуренко победил Никулина

В Москве на арене «Аквариум» в «Крокус Экспо» состоялся турнир AMC Fight Nights 108 «Тройной удар». В главном событии вечера состоялся бой в тяжелом весе между Григорием Пономаревым и Алисоном Висенте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх