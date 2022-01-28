AMC Fight Nights 108: Пономарев нокаутировал Висенте, Стецуренко победил Никулина

В Москве на арене «Аквариум» в «Крокус Экспо» состоялся турнир AMC Fight Nights 108 «Тройной удар». В главном событии вечера состоялся бой в тяжелом весе между Григорием Пономаревым и Алисоном Висенте.
Популярные статьи
- Судья, которого Медведев назвал «маленькой кошкой», выложил сторис с котом-гифкой и песней «Дикая кошка»
- «В моей комнате ночью 12 градусов». Самуэльссон пожаловался на холод в номере в олимпийской деревне Пекина-2022
- Муж Серены о срыве Медведева: «Я не против, чтобы игроки орали на судей – но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням»
Свежие комментарии