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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Италии. «Тревизо» встретится с «Наполи», «Милан» примет «Венецию» и другие матчи

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей. «Тревизо» встретится с «Наполи», «Милан» примет «Венецию».

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