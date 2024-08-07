Синхронистка Шишкина: предлагаю Родченкову попробовать на вкус свою допинг-пробу

Российская синхронистка Алла Шишкина отреагировала в своей колонке в "Спорт-Экспрессе" на заявление о том, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии