У Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака

У бывшего президента США Джо Байдена выявили онкологическое заболевание. Пресс-секретарь 82-летнего экс-главы государства сообщил, что у Джо Байдена обнаружен рак предстательной железы в агрессивной форме с метастазами в кости.
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