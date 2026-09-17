ВСУ заперты в огневом мешке: Армия России завершает зачистку волчанского котла

Александр Река/ТАСС В Харьковской области российская армия завершает зачистку так называемого волчанского котла, где от почти двухтысячного гарнизона ВСУ осталась буквально половина.
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