«Нулевая мировая война». Обстоятельства выхода России из Семилетней войны

Сегодня мы продолжим рассказ, начатый в статье «Нулевая мировая война». Нужна ли была Семилетняя война России? Поговорим о рейде русской армии на Берлин 1760 года, завоевании Восточной Пруссии и об обстоятельствах выхода России из Семилетней войны.