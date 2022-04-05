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«Нулевая мировая война». Обстоятельства выхода России из Семилетней войны

«Нулевая мировая война». Обстоятельства выхода России из Семилетней войны

Сегодня мы продолжим рассказ, начатый в статье «Нулевая мировая война». Нужна ли была Семилетняя война России? Поговорим о рейде русской армии на Берлин 1760 года, завоевании Восточной Пруссии и об обстоятельствах выхода России из Семилетней войны.

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