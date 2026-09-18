Зарубежный наблюдатель высоко оценил меры безопасности на выборах в Белгородчине

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Фатма Заиби в беседе с ТАСС отметила высокую организацию мер безопасности для защиты от атак со стороны ВСУ на участках, где проходят выборы в Белгородской области.
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