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ТАСС

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Зарубежный наблюдатель высоко оценил меры безопасности на выборах в Белгородчине

Зарубежный наблюдатель высоко оценил меры безопасности на выборах в Белгородчине

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Фатма Заиби в беседе с ТАСС отметила высокую организацию мер безопасности для защиты от атак со стороны ВСУ на участках, где проходят выборы в Белгородской области.

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