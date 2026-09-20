Omroep West: полиция освободила 24 задержанных после беспорядков

Полиция Гааги освободила 24 участника беспорядков, задержанных на субботнем митинге ультраправых. Демонстранты забрасывали полицию петардами, что вызвало столкновения.
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