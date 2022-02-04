МИР РФ: российское оружие к югу от США ни на что не намекает

Наращивание военной активности России к югу от США никак не связано с провокационными действиями США и НАТО на западных границах России, заявил посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов, 4 февраля сообщает РИА Новости.
Наращивание военной активности России к югу от США никак не связано с провокационными действиями США и НАТО на западных границах России, заявил посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов, 4 февраля сообщает РИА Новости.
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