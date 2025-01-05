Новогодние подарки

Он за свой счет нанял строителей и дал им краску, а жители за свой счет поили строителей чаем. Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко рассказал, что его «новогодним подарком для жителей Партенита и Алушты стали ремонты подъездов в их домах».
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