Новогодние подарки

Он за свой счет нанял строителей и дал им краску, а жители за свой счет поили строителей чаем. Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко рассказал, что его «новогодним подарком для жителей Партенита и Алушты стали ремонты подъездов в их домах».