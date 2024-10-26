Стал известен дизайн купюры БРИКС, которую готовят к следующему саммиту

Макет сувенирной купюры БРИКС, которую планируется подготовить к следующему саммиту межгосударственного объединения в Бразилии, предоставил ТАСС глава занимающейся разработкой банкноты компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров.
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