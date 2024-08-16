Три схемы, которые чаще всего используют мошенники: Пенсионеров призвали ознакомиться

Пресс-служба ВТБ раскрыли три схемы, которые чаще всего используют мошенники. Пенсионеры, как известно, самая лёгкая жертва для аферистов, поэтому их призвали ознакомиться с информацией, способной предотвратить потерю денежных сбережений.