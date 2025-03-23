Рекорд результативности и заход на трипл-дабл: Голдин и Дёмин вывели свои команды в 1/8 финала «Мартовского безумия»

Два российских баскетболиста вышли в 1/8 финала плей-офф студенческой лиги США по баскетболу. В матче «Мартовского безумия» Владислав Голдин оформил дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов и помог «Мичигану» сломить сопротивление «Техас Эй-Энд-Эм».