Москвичи могут перевести городские и призовые баллы на поддержку бойцов, жителей новых и приграничных территорий

Сайт «Миллион призов» совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Все для победы!» открыл сбор средств в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, а также на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях.