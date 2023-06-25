Сейчас время нестандартных решений

За 2022 год предприятия малого и среднего бизнеса привлекли более 1 трлн рублей банковского финансирования — такие данные были озвучены на одной из сессий Петербургского экономического форума.
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