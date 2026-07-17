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Наш потерянный мир

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На Кубани поменяли систему оповещений при атаках ракет и БПЛА

На Кубани поменяли систему оповещений при атаках ракет и БПЛА

В Краснодарском крае меняют формат экстренных оповещений о воздушной угрозе. Теперь сообщения о ракетной, авиационной и беспилотной атаке будут приходить не всем жителям Кубани разом, а только тем, кто реально находится в зоне опасности.

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