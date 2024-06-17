«Профессор Судного дня». Запад все понял, когда увидел его на пленарной сессии ПМЭФ-2024 с Путиным

Виктор Максименко

Не согласен с Карагановым что ядерный удар необходимо нанести по Польше. Во первых она находиться близко к нашим границам контролировать радиоактивность будет сложно да и она пока ещё это не заслужила и ядерного оружия у неё нет. Идеальный кандидат на ядерный удар это Англия которая не только имеет ядерное оружие но и угрожает применением, своей политикой в отношении к России она давно это заслужила и менять ее не собирается. И из соображений экологии это островное государство которое находиться далеко от России и радиоактивностью нам не прийдется заниматься.