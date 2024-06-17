Казалось бы, все уже подробно изучили команду президента России, по крайней мере, ее большую часть. Но не тут-то было, своего очередного протеже Владимир Путин «вывел на публику» во время пленарной сессии ПМЭФ – Сергей Караганов стал ее модератором.
«Профессор Судного дня». Запад все понял, когда увидел его на пленарной сессии ПМЭФ-2024 с Путиным
Комментарии
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Виктор Максименко
Не согласен с Карагановым что ядерный удар необходимо нанести по Польше. Во первых она находиться близко к нашим границам контролировать радиоактивность будет сложно да и она пока ещё это не заслужила и ядерного оружия у неё нет. Идеальный кандидат на ядерный удар это Англия которая не только имеет ядерное оружие но и угрожает применением, своей политикой в отношении к России она давно это заслужила и менять ее не собирается. И из соображений экологии это островное государство которое находиться далеко от России и радиоактивностью нам не прийдется заниматься.
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4 час.
ВМ
Виктор Максименко
В общем к Польше применить ядерное оружия у нас нет основания, а к Англии предостаточно.
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4 час.
Natalija Osminina
Не будут нигде наноситься ядерные удары. Ни по Польше, ни по Англии.России еще с Англией Европу делить. Нужен порядок, а не хаос.
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25 мин.
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