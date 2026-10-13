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Экономист об инвестициях в металлы: «Серебро для агрессивной стратегии, платина для диверсификации»

Экономист об инвестициях в металлы: «Серебро для агрессивной стратегии, платина для диверсификации»

Золото остается базовым и самым популярным металлом для инвестиций. Однако вкладываться можно не только в него.

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