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Политолог назвал условие возвращения Тихановской в Белоруссию

Политолог назвал условие возвращения Тихановской в Белоруссию

Политолог Дзермант: Тихановская понесет наказание, если вернется в Белоруссию Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская может вернуться в страну, но в таком случае она должна будет ответить перед законом за те преступления, которые совершила, заявил NEWS.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
УСЛОВИЕ ОДНО-С ПОДНЯТЫМИ РУКАМИ !!! ДАЛЬШЕ ДЮЖИЕ ХЛОПЦЫ ПОДХВАТЯТ !!!
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15 час.
СЕ
Сергей Евсеенко
Я ничего не имею против Тихановской, НО если ее кандидатуру одобрили на Западе, если на западе ее избрали, по их мнению она перспективная и принесёт значительные перемены на должности президента, то пусть она поруководит вместо Шольца, Макрона, Туска, Урсулы Ф. Л.
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11 час.

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