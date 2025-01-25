Политолог назвал условие возвращения Тихановской в Белоруссию

СЕ

Сергей Евсеенко

Я ничего не имею против Тихановской, НО если ее кандидатуру одобрили на Западе, если на западе ее избрали, по их мнению она перспективная и принесёт значительные перемены на должности президента, то пусть она поруководит вместо Шольца, Макрона, Туска, Урсулы Ф. Л.