Политолог Дзермант: Тихановская понесет наказание, если вернется в Белоруссию Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская может вернуться в страну, но в таком случае она должна будет ответить перед законом за те преступления, которые совершила, заявил NEWS.
Политолог назвал условие возвращения Тихановской в Белоруссию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
УСЛОВИЕ ОДНО-С ПОДНЯТЫМИ РУКАМИ !!! ДАЛЬШЕ ДЮЖИЕ ХЛОПЦЫ ПОДХВАТЯТ !!!
Ответить
15 час.
СЕ
Сергей Евсеенко
Я ничего не имею против Тихановской, НО если ее кандидатуру одобрили на Западе, если на западе ее избрали, по их мнению она перспективная и принесёт значительные перемены на должности президента, то пусть она поруководит вместо Шольца, Макрона, Туска, Урсулы Ф. Л.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии