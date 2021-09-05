Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяМуж ни носков себе не найдет в доме, ни чаю нальет: «В его квартире живем!»В небольшом супермаркете в предпраздничный день яблоку было негде упасть — народ шел потоком, друг за другом.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛада МираНу так все правильно ,мужчина нашел рабыню Изауру и все 33 удовольствия. А потом "загнанных лошадей пристреливают,не правда ли "? Тут тупик.Виктор Белогорцева чаво ныть то? не нравиться? чумудан в зубы и к мамаке, или на цепь к батарее приковал? вон за порогом сто дорог, выбирай любуюVladimir LioubimcevМуж матню вывалил, язык высунул? И все? И ручки из задницы не пролупились...Лилия"Муж ни носков себе не найдет в доме, ни чаю нальет: «В его квартире живем!» Сама жена и виновата, значит ей нравится так жить!Татьяна Марголинауже сейчас надо думать, куда уйти. Раз муж прямо говорит- если что, уходи, квартира моя. А если вот бабушка умрет, и тебе будет куда уйти? Возьми и скажи- посмотри,как он отреагирует, с волнением, а ведь могу и жену с ребенком потерять, ей теперь нашлось куда уйти. Или равнодушно, тогда все, семьи нетЛилияУ них и сейчас нет семьи. Это не семья.Виктор Белогорцевда, в этой жизни счастья не дождаться, так и придется до гробовой доски нытьё слушатьВиктор Белогорцеву баб одна мечта https://vk.com/videos78696840?z=video78696840_456239050%2Fpl_78696840_-2Комментировать
Свежие комментарии