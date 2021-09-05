Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия
    Сын не имеет никаких претензий к своей матери. И точно не будет ждать её смерти. Расширяются люди не пробивая стены к...Хороший сын: мама...
  • Лилия
    Вот Вы сами и порите чушь! На сына суд повлияет, если у его бывшей жены и детей нет жилья. А свекровь тут не при чём...Внуков любит, хор...
  • Natali Климова
    Из людей сделали животных, одни инстинкты - размножение, секс. Ладно ещё детей бы воспитывали, которых рожают, так не...«А что делать, ес...

Муж ни носков себе не найдет в доме, ни чаю нальет: «В его квартире живем!»

Муж ни носков себе не найдет в доме, ни чаю нальет: «В его квартире живем!»

В небольшом супермаркете в предпраздничный день яблоку было негде упасть — народ шел потоком, друг за другом.

Вернуться к статье
83
Обсудить
Лада Мира
Ну так все правильно ,мужчина нашел рабыню Изауру и все 33 удовольствия. А потом "загнанных лошадей пристреливают,не правда ли "? Тут тупик.
Виктор Белогорцев
а чаво ныть то? не нравиться? чумудан в зубы и к мамаке, или на цепь к батарее приковал? вон за порогом сто дорог, выбирай любую
Vladimir Lioubimcev
Муж матню вывалил, язык высунул? И все? И ручки из задницы не пролупились...
Лилия
"Муж ни носков себе не найдет в доме, ни чаю нальет: «В его квартире живем!» Сама жена и виновата, значит ей нравится так жить!
Татьяна Марголина
уже сейчас надо думать, куда уйти. Раз муж прямо говорит- если что, уходи, квартира моя. А если вот бабушка умрет, и тебе будет куда уйти? Возьми и скажи- посмотри,как он отреагирует, с волнением, а ведь могу и жену с ребенком потерять, ей теперь нашлось куда уйти. Или равнодушно, тогда все, семьи нет
Лилия
У них и сейчас нет семьи. Это не семья.
Виктор Белогорцев
да, в этой жизни счастья не дождаться, так и придется до гробовой доски нытьё слушать
Виктор Белогорцев
у баб одна мечта https://vk.com/videos78696840?z=video78696840_456239050%2Fpl_78696840_-2

Картина дня

наверх