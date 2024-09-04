Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина подала в суд на Дудя* и Лебедева

Лига намерена потребовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей.Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая также является членом Общественной палаты России, подала в Лефортовский суд города Москвы иск против журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России) и дизайнера Артемия Лебедева.