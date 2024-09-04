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Царьград

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Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина подала в суд на Дудя* и Лебедева

Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина подала в суд на Дудя* и Лебедева

Лига намерена потребовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей.Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, которая также является членом Общественной палаты России, подала в Лефортовский суд города Москвы иск против журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России) и дизайнера Артемия Лебедева.

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