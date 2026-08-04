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Царьград

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"Живые" камни и магнитные аномалии: что убило семью Усольцевых

"Живые" камни и магнитные аномалии: что убило семью Усольцевых

Ответ дала военный переводчик Ирина Карапетова. Доцент Финансового университета при Правительстве России, военный переводчик Ирина Карапетова дала экспертную оценку возможным причинам гибели семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае.

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