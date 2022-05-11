СМИ: США не будут передавать Киеву данные о руководстве ВС России

Американская администрация из-за недавних утечек в СМИ создала руководство по обмену разведданными с Киевом, которое в том числе и включает запрет на передачу сведений о представителях военного командования России и целях за пределами Украины.
Американская администрация из-за недавних утечек в СМИ создала руководство по обмену разведданными с Киевом, которое в том числе и включает запрет на передачу сведений о представителях военного командования России и целях за пределами Украины.
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