РЕН ТВ

194 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Хорошо бы провести анализ происхождения наших Героев: где росли, кем воспитывались,...В Минобороны РФ с...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, словакские фашисты лютуют.Бывшего министра ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, укрофашистская оккупация.Националисты удер...

СМИ: США не будут передавать Киеву данные о руководстве ВС России

Американская администрация из-за недавних утечек в СМИ создала руководство по обмену разведданными с Киевом, которое в том числе и включает запрет на передачу сведений о представителях военного командования России и целях за пределами Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх