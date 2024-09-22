Записки астраханского натуралиста. В преддверие сезона - напоминание охотникам

Автор рубрики — Владимир Паньков. Уже скоро открывается сезон охоты, когда сотни астраханцев достанут из сейфов ружья и отправятся в разрешенные, надеюсь, для этого места за добычей, а также за удовольствием от такого общения с природой.
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