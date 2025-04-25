Eduard Европа изначально незаконно пристала к Украине,это не их часть и никогда ею не будит.Что,там мечтают в Европеюам всё равно.Вс о чем-то мечтают!

виталий панов Хохлы обнаглели до такой степени,что диктуют мировым державам,что они должны делать,чтобы укронацисты защищали их от агрессора России за счёт Евросоюза!Какой то мельник диктует кто и что должны делать.Не ужели в ООН не нашлось умного человека отправить мельника к своим прямым обязанностям-молоть муку,чтобы обеспечить бедную Украину хлебом!