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США запрещают Германии поставлять на Украину ракеты Taurus, в которых оказались американские компоненты

США запрещают Германии поставлять на Украину ракеты Taurus, в которых оказались американские компоненты

Власти США запретили правительству Германии передавать украинской армии дальнобойные ракеты Taurus.

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Комментарии
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Eduard
Европа изначально незаконно пристала к Украине,это не их часть и никогда ею не будит.Что,там мечтают в Европеюам всё равно.Вс о чем-то мечтают!
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19 час.
виталий панов
Хохлы обнаглели до такой степени,что диктуют мировым державам,что они должны делать,чтобы укронацисты защищали их от агрессора России за счёт Евросоюза!Какой то мельник диктует кто и что должны делать.Не ужели в ООН не нашлось умного человека отправить мельника к своим прямым обязанностям-молоть муку,чтобы обеспечить бедную Украину хлебом!
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19 час.
Александр Батт
Не надо обольщаться. Это все временно. Надо побеждать в СВО. Иначе Запад нас развалит изнутри, как СССР.
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11 час.
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