Специалисты МЧС России отработали навыки десантирования

Тренировка прошла на аэродроме Добрынское в Суздальском районе Владимирской области. Спасатели Центра «Лидер» и летного состава МЧС России провели практические занятия и совместные тренировки по освоению и применению авиационно-спасательных технологий, совершению прыжков с парашютом и беспарашютному десантированию.