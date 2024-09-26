Популярные «немцы» и «китайцы»: эти кроссоверы ни в коем случае нельзя покупать

На вторичном рынке не стоит покупать китайские кроссоверы обанкротившихся брендов, BMW с проблемными моторами и Volkswagen Tiguan первого поколения, рассказал эксперт из компании Expocar Александр Ковалев.
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