США не собираются вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией — Госдеп

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Соединенные Штаты не могут взять территорию бывшей Украины под защиту своей ПВО, поскольку не находятся в состоянии вооруженного конфликта с Россией и не хотят, чтобы он произошел.
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