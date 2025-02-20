Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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«Надрываюсь от смеха». Маск высмеял российские и украинские СМИ, оставшиеся без финансирования

«Надрываюсь от смеха». Маск высмеял российские и украинские СМИ, оставшиеся без финансирования

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск высмеял «независимые» СМИ России и Украины, которые в данный момент остались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

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Комментарии
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Алексей Тан
То то ... ЕВРЕИ окопавшие в России, вновь заверещали... о МИФЕ убиённых евреев... и о своих &quot;талантливых&quot; лицедеях.... (других то нет!).
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