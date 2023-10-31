Истребитель пятого поколения Су-57 получил внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности

© РИА Новости . Михаил Воскресенский Для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, обязательного для истребителей пятого поколения, обладающих пониженной радиолокационной заметностью.
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