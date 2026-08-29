Энтони Хопкинс выпускает дебютный альбом в 88 лет

ЛОНДОН (ИА Реалист). Сэр Энтони Хопкинс, которому в этом году исполнилось 88 лет, совершил неожиданный творческий поворот: 21 августа на лейбле Decca Classics вышел его дебютный альбом классической музыки «Life Is a Dream».
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