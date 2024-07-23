Французскую гимнастку дисквалифицировали перед Олмимпиадой за положительный допинг-тест

Французская гимнастка Дженна Ларуи, которая должна была выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве запасного члена национальной сборной, была дисквалифицирована на шесть месяцев после того, как в ее пробе был обнаружен сальбутамол, препарат, обычно используемый при лечении астмы.