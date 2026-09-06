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В США прокомментировали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

В США прокомментировали визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя бывшего президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву вызвал заявление американского издания The American Conservative (TAC) о возобновлении попыток разрешить конфликт между Россией и Украиной.

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