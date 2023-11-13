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"Коммерсант": ставки фрахта на морские перевозки контейнеров в РФ снизились

"Коммерсант": ставки фрахта на морские перевозки контейнеров в РФ снизились

Ставки фрахта на мировом рынке перевозок контейнеров в течение осени снизились более чем на 60%. Об этом сообщил "Коммерсанту" руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в РФ Дмитрий Суховерша.

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