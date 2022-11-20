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Проект «На лыжи!» не ведет трансляцию гонок с раздельного старта на первом этапе Кубка России по лыжам

Проект «На лыжи!» не показывает гонки с раздельного старта на первом этапе Кубка России по лыжам. Накануне в аккаунте проекта VK велась любительская трансляция спринтерских гонок из Вершины Теи.

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