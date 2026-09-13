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Вести Севастополь

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Девять беспилотников нейтрализовано над Севастополем, есть возгорания

Девять беспилотников нейтрализовано над Севастополем, есть возгорания

В двух районах города загорелись частные дома, пострадавших нет.Военные, подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь.

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