Девять беспилотников нейтрализовано над Севастополем, есть возгорания

В двух районах города загорелись частные дома, пострадавших нет.Военные, подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь.
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