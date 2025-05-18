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Что за смертоносный грибок Aspergillus, который угрожает погубить миллионы людей

Что за смертоносный грибок Aspergillus, который угрожает погубить миллионы людей

Что за смертоносный грибок Aspergillus, который угрожает погубить миллионы людей Алёна ЮрьеваВ последние годы ученые все чаще предупреждают о растущей угрозе со стороны различных патогенов, способных вызывать серьезные заболевания у человека.

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