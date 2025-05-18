Что за смертоносный грибок Aspergillus, который угрожает погубить миллионы людей Алёна ЮрьеваВ последние годы ученые все чаще предупреждают о растущей угрозе со стороны различных патогенов, способных вызывать серьезные заболевания у человека.
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