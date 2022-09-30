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В военном городке 12-го Главного управления в Белгородской области завершились подготовка к отопительному сезону

В военном городке 12-го Главного управления в Белгородской области завершились подготовка к отопительному сезону

Специалисты коммунальных служб выполнили техническое обслуживание основного оборудования, провели гидравлические испытания котельных агрегатов, тепловых сетей на прочность и плотность.

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