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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нина Петрыкина: «Мао Шимада – тот еще робот-монстр. Я всегда стремлюсь к сильнейшим, и мне тоже хочется стать сильнейшей»

Двукратная чемпионка Европы, эстонская фигуристка Нина Петрыкина  высоко оценила уровень конкуренции в женском катании.

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