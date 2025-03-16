Она прочитала строчки из стихотворения «Клеветникам России» Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» процитировала стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России» в ответ на планы некоторых государств Евросоюза направить «миротворцев» на Украину.