НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Маловато что-то...В Госдуму внесут ...
  • 1941-1945
    Опять в Думе КРИЗИС СЛАБОУМИЯ у депутатов  весенний ПРИСТУП ШИЗОФРЕНИИ Не обделить свой КАРМАН Нет бы своё ВЫРАЩИВАТЬ...Минсельхоз РФ гот...
  • Вадим Кузнецов
    Ура российским бананам! Ждем отечественных ананасов и кофе 😀😅Минсельхоз РФ гот...

Симоньян ответила цитатой Пушкина на планы отправить миротворцев на Украину

Симоньян ответила цитатой Пушкина на планы отправить миротворцев на Украину

Она прочитала строчки из стихотворения «Клеветникам России» Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» процитировала стихотворение Александра Пушкина «Клеветникам России» в ответ на планы некоторых государств Евросоюза направить «миротворцев» на Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх